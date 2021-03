Erosione della costa, la regione rassicura: interventi straordinari in corso per contrastarla

Attualità

Rimini

| 17:15 - 03 Marzo 2021

Foto di repertorio.



Interventi straordinari definiti "corposi" dall'assessore Irene Priolo. Così l'amministrazione regionale ha risposto a un'interrogazione presentata da Marco Mastacchi (rete Civica) in commissione Territorio, ambiente e mobilità (presieduta da Stefano Caliandro), che aveva chiesto di "intervenire immediatamente ricaricando le scogliere a difesa della costa nel comune di Bellaria Igea Marina e lungo tutta la riviera romagnola, per non compromettere lo sviluppo dell'industria turistica balneare". Nonostante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ha spiegato il capogruppo, "l'erosione ha continuato la sua azione, costringendo le amministrazioni al varo dei cosiddetti 'progettoni' per il ripascimento del litorale". Nel dettaglio, ha spiegato l'assessore Priolo, sono appena terminati i lavori di manutenzione straordinaria a difesa della costa dell'intera provincia di Rimini, per 380mila euro. Sono in programma nei comuni di Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica, da novembre 2021 ad aprile 2022, interventi di riqualificazione delle opere di difesa della costa, per 780mila euro. Sempre su Rimini e Bellaria Igea Marina sono programmati (è appena stato affidato l'appalto) ulteriori lavori di manutenzione straordinaria, mediante ripascimento del litorale, per 185mila euro.