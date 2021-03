Diretta facebook sul nuoto nel Triathlon e alimentazione. Mercoledì 10 marzo, ore 21

Sport

Nuoto in acque libere.

Tecnica dello stile libero nel Triathlon e la corretta alimentazione: sarà questo il tema della diretta Facebook di mercoledì 10 marzo, alle ore 21.00, organizzata da Massimiliano Evangelisti dell'associazione sportiva dilettantistica Ridetowin. Ad approfondire l’argomento Gianlorenzo Parrmigiani, collaboratore e consulente per la preparazione di atleti della Nazionale giovanile di Triathlon (sezione nuoto) ed ex atleta della Nazionale di Nuoto di fondo; Samuele Valentini, Biologo Nutrizionista specializzato in nutrizione sportiva, dottore in scienze biologiche e in biologia applicata alle scienze della nutrizione.