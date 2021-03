Studenti del liceo Einstein in diretta con lo Ior per parlare di lotta contro il cancro

Attualità

Rimini

16:04 - 03 Marzo 2021

Michela Palleschi.



Il luogo comune racconta come i ragazzi siano piuttosto disinformati riguardo le tematiche relative alla salute, in quanto problematiche ancora solitamente e fortunatamente molto lontane da loro. Ma siamo sicuri che sia proprio così? La diffusione di una cultura della prevenzione dei tumori e il sempre maggior spazio che la divulgazione scientifica occupa sugli organi di informazione può aver cambiato questo stereotipo? E che impatto può avere avuto essere tra le fasce di popolazione la cui quotidianità è stata maggiormente stravolta dall’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia? Per rispondere a tutte queste domande, ma non solo, l’Istituto Oncologico Romagnolo ha deciso di lanciare un nuovo format online che stabilirà un dialogo diretto tra adolescenti e medici ricercatori: un format che debutterà live domani (giovedì 4 marzo) dalle ore 10 sui canali ufficiali Facebook e Youtube proprio dello IOR



I protagonisti saranno i ragazzi delle classi IV C, IV D e IV E del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Rimini, cui verrà data la possibilità di rivolgere dubbi, paure o semplici curiosità sulle tematiche più disparate della lotta contro il cancro ad una professionista dell’IRST IRCCS di Meldola: Michela Palleschi, giovane oncologa facente parte del Gruppo di Patologia Mammario, individuata in collaborazione con l’Istituto di Cura Romagnolo in quanto la sua figura coniuga la parte clinica con la parte di ricerca di laboratorio pura. In questo modo le domande dei ragazzi potranno spaziare a tutto campo: dai percorsi di guarigione più innovativi e promettenti alle varie tappe che occorre percorrere per costruirsi un’eventuale futura carriera nel mondo della salute.