Coriano: acqua potabile ma non filtrata servita nella mensa scolastica. La richiesta dei genitori

Coriano

| 15:58 - 03 Marzo 2021

E' slittato di una settimana, dal 2 al 9 marzo 2021, l'incontro tra il comune di Coriano e i rappresentanti del comitato "Cittadini uniti per Coriano", che chiedono una riduzione del costo della mensa e il miglioramento dell'acqua servita ai bambini. L'incontro si svolgerà online: "Aver ottenuto questo importante confronto con le istituzioni è un segnale che si possono ottenere ottimi risultati, se riusciamo a unirci tutti insieme, al di là di ogni colore politico", spiega il direttivo del comitato in una nota.



Per ciò che concerne il problema della qualità dell'acqua servita in mensa, la petizione promossa del comitato si avvia a superare quota 400 firme. Con la petizione si chiede di servire acqua di rete migliorata ed affinata con le tecnologie di filtraggio utilizzate per le case dell'acqua e per i due erogatori installati in un paio di scuole del comune. "La nostra domanda legittima quindi è:

Perchè non installare questi erogatori in ogni altra scuola del territorio?", spiegano dal comitato. L'acqua non filtrata è potabile, ma presenta valori medio-alti di calcare e cloro. "E' giusto che i bambini bevano ogni giorno calcare e cloro, quando esistono sistemi di filtraggio chiamati ultrafiltrazione che abbattono e depurano calcare e cloro quasi al 100 %?", evidenziano.