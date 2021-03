Covid Rimini: +241 casi e tre nuovi ricoveri in terapia intensiva. Nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:45 - 03 Marzo 2021

Il bollettino di mercoledì 3 marzo.



I contagi a Rimini tornano a salire, dopo il calo dei primi due giorni della settimana, ma rimane la prevalenza degli asintomatici: 137, a fronte di 104 sintomatici, per un totale di 241 nuovi casi di contagio. Gli asintomatici costituiscono dunque il 56,8% dei nuovi casi. Dato negativo riguarda le terapie intensive: tre nuovi ricoveri che portano a un totale di 20. Nessun decesso è stato comunicato per il nostro territorio. Tornando ai contagi, in tre giorni ne sono stati comunicati 552, media di 184 contagi giornalieri.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.456 (1430 sintomatici e 1.026 asintomatici, percentuali 58,2% e 41,8%)

Tamponi totali: 40.815 (22.646 molecolari, 18.169 rapidi).

Tasso di positività: 6%



Decessi: 40

Guarigioni: 1525



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 46. 698 (+891 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 43.919 (+822), il 94,05 % del totale dei casi attivi.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.650.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 251 (+12 rispetto a ieri, 0,54% del totale), 2.528 quelli negli altri reparti Covid (+57, 5,41% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 14 a Parma (+2), 20 a Reggio Emilia (+2), 53 a Modena (+2), 68 a Bologna (+1), 23 a Imola (+3),24 a Ferrara (invariato), 7 a Ravenna (-3), 5 a Forlì (+1), 7 a Cesena (+1) e 20 a Rimini (+3).

CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 20.178 a Piacenza (+64 rispetto a ieri, di cui 28 sintomatici), 18.244 a Parma (+118, di cui 72 sintomatici), 33.964 a Reggio Emilia (+293, di cui 178 sintomatici), 46.559 a Modena (+224, di cui 153 sintomatici), 55.384 a Bologna (+746, di cui 427 sintomatici), 9.497 casi a Imola (+72, di cui 41 sintomatici), 15.411 a Ferrara (+134, di cui 38 sintomatici), 20.386 a Ravenna (+268, di cui 171 sintomatici),10.163 a Forlì (+115, di cui 96 sintomatici), 12.467 a Cesena (+181, di cui 122 sintomatici) e 25.377 a Rimini (+241, di cui 104 sintomatici).