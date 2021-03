Zona arancione scuro: via libera per i cicloamatori

Sport

Rimini

| 15:26 - 03 Marzo 2021

Foto di repertorio.



Con la zona arancione scuro, è possibile praticare attività sportiva in bicicletta, anche uscendo dal proprio comune di residenza. La normativa in vigore per le zone arancione e rossa si applica anche a quella arancione scuro, come precisato dalla regione Emilia Romagna. E' richiesto che lo spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e che la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Inoltre sono vietate le uscite di gruppo: ogni cicloamatore deve rispettare i due metri di distanza dagli altri ciclisti. E' possibile svolgere ogni forma di attività sportiva all'aperto, ma in forma individuale. Sono sospese tutte le attività sportive di base e l'attività motoria in genere anche se svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.



Per ciò che concerne l'attività motoria di ogni cittadino, è possibile uscire per una passeggiata (o anche usare la bicicletta), ma solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, più l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' possibile fare una passeggiata a una distanza ragionevole dalla propria abitazione. La bicicletta è ovviamente utilizzabile per gli spostamenti consentiti, esempio per andare al lavoro.