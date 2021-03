Rimini lancia la consulta comunale della bicicletta, per incentivare l'uso delle due ruote

Attualità

Rimini

| 15:05 - 03 Marzo 2021

L'amministrazione comunale di Rimini lancia la "consulta comunale della bicicletta", definito "un organismo di sostegno che dovrà contribuire alla definizione dei temi che riguardano la mobilità pedonale e ciclabile". Il via libera della III Commissione è arrivato oggi (mercoledì 3 marzo): la Consulta sarà formata da soggetti del Terzo Settore, Community Digitali, organizzazioni, gruppi sociali presenti sul territorio che si occupano attivamente di mobilità sostenibile e che possono aderire liberamente, senza alcun tipo di compenso, presentando una domanda successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico. L'obiettivo primario è supportare e promuovere le iniziative di mobilità attiva. La Consulta dovrà in particolare fornire all'amministrazione Comunale pareri e sostegno alla realizzazione di interventi di mobilità sostenibile, con particolare attenzione ai diritti dei soggetti deboli della strada per l'eliminazione delle barriere architettoniche.