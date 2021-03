Covid San Marino: deceduto un 74enne, 37 nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:11 - 03 Marzo 2021

Bollettino Covid San Marino 3 marzo 2021.

Nuovo decesso nella seconda ondata pandemica da nuovo coronavirus a San Marino. E' il 33esimo, dal 1 luglio a oggi (mercoledì 3 marzo): si tratta di un 74enne. Nelle ultime 24 ore, 293 tamponi hanno fatto emergere 37 nuovi casi di positività, 20 invece le guarigioni. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, da 6 a 7, calano nel reparto Covid, da 16 a 15. In isolamento domiciliare si trova il 94,6% del totale dei casi attivi, 387 persone, mentre in ospedale sono ricoverate appunto 22 persone, il 5,4% del totale.