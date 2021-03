Rimini, schiaffeggia la compagna e si scaglia contro la Polizia

Cronaca

Rimini

| 12:41 - 03 Marzo 2021

Immagine di repertorio.



Litiga con la compagna e la malmena per gelosia, poi si attacca al palo di un segnale stradale per evitare di essere preso dalla Polizia. I fatti sono avvenuti all'ora di pranzo di lunedì in viale Regina Margherita. Una 31enne romana ha chiamato gli agenti raccontando di aver ricevuto un forte schiaffo dal compagno, un 28enne tunisino, durante una lite nel residence dove alloggiavano.

All'arrivo gli agenti hanno notato la coppia litigare in strada e la 31enne, alla vista della Polizia, ha fatto cenno di avvicinarsi, mentre l'uomo gesticolava verso di lei come a chiedere perdono.

Mentre un agente parlava con la ragazza, il 28enne era chiaramente agitato e tentava di avvicinarsi per parlare con la fidanzata, venendo da un altro agente.

Secondo quanto ricostruito, la lite era scoppiata per gelosia. Dopo aver ricevuto lo schiaffo la ragazza, spaventata, aveva chiamato la Polizia.

Dopo aver parlato con gli agenti, mentre la 31enne stava rientrando in hotel per prendere le sue cose e andarsene, il 28enne ha iniziato a dare in escandescenze. Prima l'ha inseguita correndo urlandole alcune frasi incomprensibili, venendo bloccato da uno degli agenti. Poi ha cercato di divincolarsi dal blocco della Polizia agitandosi in continuazione ed aggrappandosi anche ad un palo, pur di sfuggire alla presa. Le forti strattonate del 28enne hanno causato una distorsione al polso sinistro ad uno degli agenti (prognosi 5 giorni) e varie escoriazioni alla mano dell'altro agente.

Il 28enne è risultato essere regolare sul territorio italiano e di avere un divieto di avvicinamento all'ex moglie per le violenze subite in 4 anni di convivenza.

L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, non avendo mai indossato la mascherina durante tutta la vicenda, è stato anche multato per inosservanza alle normative anti Covid.