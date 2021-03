"La scuola torni in presenza", manifestazione dei genitori a Villa Verucchio

Attualità

Verucchio

| 11:52 - 03 Marzo 2021

Piazza Europa Villa Verucchio.

Anche i genitori degli alunni delle scuole del Comune di Verucchio scendono in piazza per protestare contro il ritorno alla Didattica a distanza. L'appuntamento, che si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid, è per venerdì 5 marzo dalle 17 alle 19 in piazza Europa a Villa Verucchio.

"Sarà una manifestazione di protesta a favore di una scuola che deve tornare al più presto in presenza." si legge nella nota stampa "Dopo un anno di grandi sacrifici da parte di famiglie e ragazzi, di mascherine portate ad oltranza, di distanziamento sociale è inaccettabile ritrovarsi nuovamente da capo."