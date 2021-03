Rimini, una cucina per il campo profughi, raccolti oltre 13mila euro

Attualità

Rimini

| 11:34 - 03 Marzo 2021

Consegna del materiale alla Croce Rossa.

Successo per la raccolta fondi di Incontri del Mediterraneo per dotare il campo profughi di Biach in Bosnia di una cucina da campo e 1000 kit igienico-sanitari. La campagna, realizzata in collaborazione con Banca Malatestiana e Petroltecnica, ha raggiunto i 13.336 euro, più del doppio della cifra che era necessaria per il progetto, 6800 euro. La cucina e i kit sono stati consegnati alla Croce Rossa e all'Associazione Ipsia/Acli che opera sul posto. I restanti 6.535 euro saranno inviati a giorni e verranno utilizzati per l'acquisto di cibo e materiale (piatti, stoviglie monouso, ecc) necessari per la distribuzione giornaliera di circa tremila pasti.