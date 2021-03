Lei lo lascia, lui la perseguita e minaccia di diffondere immagini intime

Cronaca

Rimini

| 07:57 - 03 Marzo 2021

Non si rassegnava alla fine della relazione e ha cominciato a perseguitare la ex minacciando di diffondere video intimi. L'uomo, un quarantenne riminese residente in una località della Valconca, è indagato per stalking e "revenge porn". Il magistrato ora ha emesso a suo carico la misura cautelare di divieto di avvicinamento di almeno 500 metri. In seguito alle indagini delle forze dell'ordine, al 40enne è stato anche sequestrato il computer e i dispositivi a sua disposizione. La donna, anche lei riminese, si era rivolta ai carabinieri nell'agosto 2020, dopo la fine della relazione, durata tre anni.