Basket B, RivieraBanca: un positivo al Covid, salta il derby di Imola

| 19:05 - 02 Marzo 2021

RivieraBanca Basket Rimini comunica che è emerso un caso di positività all'interno del gruppo squadra a seguito di tampone molecolare. L'atleta è in buone condizioni di salute.

Sebbene l'atleta fosse già isolato al momento dell'esito del tampone, l'AUSL Romagna ha comunque disposto la quarantena preventiva per tutto il resto del gruppo squadra che avrà termine giovedì 11 marzo, giorno in cui verranno effettuati nuovi tamponi molecolari a tutti i giocatori.

Conseguentemente verrà informata la Lega Nazionale Pallacanestro e la partita contro Andrea Costa Imola, ultima giornata del girone A1 in programma domenica 7 marzo alle ore 18 presso il PalaRuggi, verrà rinviata a data da destinarsi. “Nonostante la disponibilità della Società ad eseguire tamponi quotidiani agli atleti per giocare regolarmente la prossima partita, abbiamo l'obbligo di rispettare le disposizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl Romagna, ai quali vanno i nostri ringraziamenti per la collaborazione, per garantire la salute e sicurezza di tutti” recita la nota della società.