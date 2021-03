Covid: stop catechismo e riunioni in diocesi arancione scuro 

Attualità

Rimini

| 16:19 - 02 Marzo 2021

Il vescovo di Rimini Francesco Lambiasi.

Con il passaggio in zona 'arancione scuro' si fermano le attività pastorali in presenza nelle diocesi interessate dall'ultima ordinanza della Regione Emilia-Romagna: Rimini, Cesena, Ravenna, Faenza. E qualche giorno fa analogo provvedimento era stato preso a Bologna. Sono sospesi fino al 14 marzo catechismo, incontri formativi e attività di oratorio e doposcuola di tutti i gruppi parrocchiali e delle aggregazioni, riunioni di qualsiasi tipo. Non cambia invece nulla per le celebrazioni liturgiche: permane la disciplina attualmente in corso, così come previsto dal protocollo siglato il 7 maggio 2020 tra Cei e governo, e successive integrazioni