"Chiudo perché non voglio chiudere": il cartello di protesta su cento negozi di moda

| 16:11 - 02 Marzo 2021

Il cartello esposto su un negozio di viale Ceccarini di Riccione.



"Chiudo perché non voglio chiudere". Il cartello campeggia da ieri sera (1° marzo) su saracinesche e vetrine spente di più di cento negozi di moda, abbigliamento delle vie dello shopping di Cattolica e Riccione. Sono sessanta commercianti della regina dell'Adriatico e più di quaranta della Perla Verde. A loro si stanno aggiungendo anche molti negozianti riminesi.



Secondo le Faq della Regione, è stato chiarito che è possibile in zona arancione scuro uscire a fare acquisti di beni non di prima necessità. Ma l'iniziativa dei commercianti, che avrà durata fino a domani (mercoledì 3 marzo), ha soprattutto un valore simbolico, al fine di sensibilizzare la cittadinanza. Con la zona arancione scuro non ci sono i ristori, i sostegni economici. "E di fatto, in questa situazione, nessuno esce per comprare un paio di scarpe, una borsa o un vestito", spiega Gianmaria Zanzini di Federmoda Rimini. "A un anno dall'arrivo di Covid-19 e varianti siamo arrivati alla più incredibile delle situazioni. Stai pure aperto anche se non lavorerai, ma in questo modo il Governo si libera dal dovere sostenere attività, che giova ricordare stanno chiuse per esigenze del bene collettivo salute. Il costo di questa tutela deve quindi essere condiviso, diritto costituzionali e leggi alla mano, dall'intera collettività", accusa Zanzini.