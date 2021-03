Arancione scuro, comuni chiusi: Coriano attiva gli sportelli virtuali

Attualità

Coriano

02 Marzo 2021

Il sindaco di Coriano, Domenica Spinelli.



Tutti i comuni della Provincia di Rimini da questa mattina (martedì 2 marzo) e almeno fino al 14 marzo sono arancione scuro, secondo quanto disposto da ordinanza regionale ad hoc, i cui contenuti erano stati anticipati il giorno precedente. "Questo ci ha dato la possibilità in meno di 24 ore di trasformare tutti gli appuntamenti previsti in presenza in appuntamenti da remoto", spiega il sindaco Domenica Spinelli.



Sono stati informati tutti gli utenti: i loro appuntamenti si sarebbero svolti dunque in remoto, senza interruzione dei servizi. "Questa mattina i dipendenti, cui vanno i ringraziamenti dell'amministrazione, erano in collegamento per la formazione con la dott.ssa Carla Franchini relativa alle modalità tecnico operative finalizzate all'attivazione degli sportelli da remoto, concretamente avviata oggi per la prima volta", prosegue il sindaco.



Nonostante le limitazioni dell'ordinanza regionale, è stato possibile sin da subito garantire i servizi di sportello con la quasi totalità dei dipendenti in modalità lavoro agile e gli utenti presso le proprie abitazioni. "I cittadini per noi sono e restano al centro e ancora una volta, grazie all'innovazione tecnologica, faremo il possibile per dimostrare loro la nostra vicinanza", chiosa il primo cittadino.