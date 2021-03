Riccione all'attacco di Hera e chiede tariffe azzerate alle attività chiuse per Covid

Attualità

Riccione

| 15:16 - 02 Marzo 2021

L'amministrazione comunale di Riccione torna all'attacco di Hera.



L'amministrazione comunale di Riccione sollecita la regione Emilia Romagna ad intervenire su Hera, per l'azzeramento della tassa di rifiuti alle attività che a causa del Covid non hanno aperto; e per ridurla, in percentuale, a quelle più penalizzate. "Hera rinunci a guadagni con tanti zeri e rimetta in circolo un po' di ricchezza nel territorio", accusa il sindaco Renata Tosi. L'allarme è stato lanciato questa mattina (martedì 2 marzo) dalle categorie economiche in un incontro online con l'assessore al bilancio Luigi Santi. Da parte delle categorie unanime è stata la richiesta di uno sconto sulla Tari e di un incontro con Hera. "Stiamo predisponendo una lettera che solleciti un incontro con a tre, Hera, Comune e categorie - è intervenuto Diego Casadei (coop Bagnini) - perché è il nodo più grande".



Su Hera, l'assessore Santi ha spiegato: "non ha avuto contraccolpi economici dovuti al Covid, allo stesso tempo non abbassa le tariffe, ma chiede ai Comuni di stornare il 98% della Tari, creando una enorme disparità tra i cittadini, creando altro debito per le casse dei Comuni che ricadranno sempre sulle tasche di quei redditi più facilmente accertabili. Hera per quel suo 46% di capitale pubblico non può scatenare questa guerra tra poveri".



Per quanto riguarda la Tari, l'assessore Santi ha spiegato che al Comune di Riccione, calcolate le aliquote provinciali e altre imposte, all'Ente resta poco o niente per intervenire anche perché "vi si deve calcolare anche il fondo Tari per le famiglie più fragili che il Comune ha rinnovato anche quest'anno per un valore di 250 mila euro". Da Alfredo Rastelli di Confcommercio Riccione la puntualizzazione su quanto deciso a Rimini che si vorrebbe anche a Riccione e cioè di "azzerare la Tari alle attività mai aperte a causa della pandemia, abbattere la tariffa del 40% agli alberghi, del 40% ai pubblici esercizi, del 3% al commercio e del 10% ai balneari".