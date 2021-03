Droga: madre e figlio arrestati con tre chili e mezzo di cocaina pura

Cronaca

02 Marzo 2021

Ha accompagnato il figlio nel Nord Italia ad acquistare tre chili e mezzo di cocaina pura, trasformabili in circa 11mila dosi per un valore sul mercato di qualche centinaio di migliaia di euro. Una 73enne, che guidava la vettura nella speranza di dare meno nell'occhio, è stata arrestata insieme al figlio di 42 anni, ex assistente di volo ora disoccupato, venerdì scorso dalla polizia di Cesena al casello autostradale di Cesena Nord. La coppia vive insieme a Rimini, entrambi incensurati. L'operazione era scattata un mese prima quando la polizia aveva notato l'uomo frequentare ripetutamente gli ambienti dello spaccio cesenate e si era insospettita. Così lo ha tenuto sotto controllo. Nell'auto sono stati trovati tre panetti compressi, due nel baule, l'altro in un sacchetto di carta. Gli arresti sono stati convalidati, i due sono in carcere.