Coronavirus: a Rimini 137 casi con netta prevalenza di asintomatici. Quattro decessi

Attualità

Rimini

| 17:01 - 02 Marzo 2021

Bollettino Covid regione Emilia Romagna di martedì 2 marzo 2021.





A Rimini 136 nuovi casi di contagio, un numero contenuto rispetto alla scorsa settimana, ma soprattutto il 73% (99) dei nuovi positivi è asintomatico, a fronte di 37 sintomatici. Rimane stabile il numero di pazienti in terapia intensiva: 17. Quattro i decessi comunicati: un uomo di 97 anni e tre donne di 90,84 e 83 anni, età medià 88,5 anni.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.040 (1206 sintomatici e 834 asintomatici, percentuali 59,1% e 40,9%)

Tamponi totali: 40.171 (21.921 molecolari, 21.921 rapidi).

Tasso di positività: 5%



Decessi: 44

Guarigioni: 407



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 45.847 (+1.589 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 43.132 (+1.483), il 94,1% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 239 (+3 rispetto a ieri), 2.476 quelli negli altri reparti Covid (+103). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti:10 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 12.a Parma (-1), 18 a Reggio Emilia (invariato), 51 a Modena (invariato), 67 a Bologna (+3), 20 a Imola (invariato), 24 a Ferrara (invariato), 10 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato) e 17 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA : 20.114 a Piacenza (+69 rispetto a ieri, di cui 38 sintomatici), 18.126 a Parma (+74, di cui 37 sintomatici), 33.671 a Reggio Emilia (+163, di cui 102 sintomatici), 46.335 a Modena (+310, di cui 207 sintomatici), 54.678 a Bologna (+791, di cui 674 sintomatici), 9.426 casi a Imola (+101, di cui 87 sintomatici), 15.277 a Ferrara (+87, di cui 79 sintomatici), 20.118 a Ravenna (+98, di cui 36 sintomatici), 10.048 a Forlì (+87, di cui 19 sintomatici), 12.286 a Cesena (+124, di cui 87 sintomatici) e 25.136 a Rimini (+136, di cui 37 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle 15 di oggi (martedì 2 marzo) sono state somministrate complessivamente 402.599 dosi; sul totale, 140.910 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.