Attualità

Rimini

| 14:07 - 02 Marzo 2021

Gli scout in azione per ripulire la spiaggia.



A volte bastano dei piccoli gesti per rendere il mondo migliore di come lo si è trovato. Un bell'esempio arriva da Misano Adriatico, dai i giovani "lupetti" del gruppo scout di Misano coordinati da Chiara Giannini, che sabato, approfittando del tiepido sole, si sono dedicati ad una giornata ecologica di pulizia della spiaggia. Una piccola impresa, ma di grande utilità per la comunità. Li ha incontrati e ringraziati per il loro impegno l'Assessore all'Ambiente Nicola Schivardi.