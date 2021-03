Attualità

Repubblica San Marino

| 13:55 - 02 Marzo 2021

Il bollettino di martedì 2 marzo 2021 per la Repubblica di San Marino.



A San Marino si registrano 38 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus su 428 tamponi, 42 invece le guarigioni. I decessi della seconda ondata pandemica, dal 1 luglio a oggi (martedì 2 marzo) sono stati 32, le guarigioni invece 2651, 3076 i casi di contagio. In isolamento domiciliare si trovano 368 persone, il 93,9% dei casi attivi. In ospedale calano i ricoveri: -2 pazienti in terapia intensiva (ora sono 6) e -1 nel reparto Covid (ora sono 18).