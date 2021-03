Metromare fino a Viserba: Rimini cerca finanziamenti statali per prolungare il tracciato

Attualità

Rimini

| 13:22 - 02 Marzo 2021

Metromare (foto di repertorio).



Rimini è tra le città che concorrono ai finanziamenti messi a bando al Governo per interventi su metropolitane e tranvie. Alla scadenza del 15 gennaio sono stati presentati progetti per un valore di 11 miliardi: "testimonianza – sottolinea l'assessore alla gestione del territorio del Comune di Rimini Roberta Frisoni – dell'attenzione da parte delle città verso la mobilità green, che rappresenta una delle chiavi per lo sviluppo sostenibile futuro dei nostri contesti urbani, anche e soprattutto in prospettiva post-Covid".



Uno dei due progetti che il Comune di Rimini ha candidato alle risorse statali interessa la "deviazione" del Metromare a Viserba, opera complementare alla realizzazione del secondo stralcio del prolungamento del metrò fino alla Fiera (già finanziato dal ministero delle Infrastrutture per 49 milioni di euro). Il tracciato, per cui investimento presentato al ministero di 38 milioni di euro, consentirà di collegare la zona delle Celle al centro sportivo Rivabella, alla zona residenziale di Viserba Monte, al polo scolastico di Viserba, fino all'area dove è in progetto la nuova piscina comunale, servendo anche il nuovo lungomare nord riqualificato. La diramazione si svilupperà per circa 4,5 chilometri in sede propria, con capolinea vicino alla Stazione di Viserba, snodo di scambio intermodale.



Il secondo progetto candidato ai finanziamenti riguarda invece la riqualificazione della 'filoviaria del mare', lungo i viali delle Regine, che andrà così a completare l'offerta di servizi di mobilità green e sostenibili a servizio della zona a mare. "Le opportunità dei fondi ministeriali e del Recovery fund hanno portato le città, sia di grande sia di media dimensione, a scommettere per il futuro sulle grandi infrastrutture di mobilità pubblica sostenibile ad alta velocità. Rimini in questo senso è già un passo avanti, potendo contare su un servizio come il Metromare che ha l'ambizione di diventare il principale asse di spostamento per il nostro territorio", aggiunge l'assessore Frisoni. Intanto, per il Metromare, sono arrivati i nuovi mezzi completamente elettrici. L'obiettivo è concludere le operazioni di collaudo per permetterne l'utilizzo prima dell'inizio dell'estate. I nuovi mezzi sono dotati di ampi spazi interni, telecamere di sorveglianza, un sistema di informazione all'utenza in tempo reale e soprattutto consentiranno di poter trasportare a bordo le biciclette, incentivando così l'intermodalità.