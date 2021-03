"Pubblico le tue foto nuda": donna riminese ricattata dall'ex

Attualità

Rimini

12:45 - 02 Marzo 2021

Ha minacciato la sua ex fidanzata, una 40enne riminese, di pubblicare online le sue foto nuda, per spingerla a ritirare la denuncia che lei aveva presentato, stanca di subire vessazioni da lui, un 40enne residente a Mondaino. Quest'ultimo è stato così destinatario di un divieto di avvicinamento, eseguito dai Carabinieri di Saludecio: l'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, ha dato corso a ripetute condotte di carattere vessatorio nei confronti della donna, non intenzionata a riallacciare la relazione sentimentale che li aveva legati precedentemente per tre anni. Lei aveva presentato denuncia nell'agosto 2020, evidenziando le molestie e le persecuzioni subite dall'ex fidanzato, compresa la minaccia di pubblicare foto intime. I Carabinieri, nel corso delle indagini, hanno sequestrato il computer dell'indagato, rinvenendo le foto della vittima.