Rally: weekend ricco di successi per la Scuderia San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 11:48 - 02 Marzo 2021

Massimo Bizzocchi con Damiano De Tommaso.

Week-end trionfale per i portacolori della Scuderia San Marino. A Varese il co-pilota Massimo Bizzocchi ha vinto il Rally dei Laghi assieme al lombardo Damiano De Tommaso su Citroen C3 classe R5. Entrambi erano all’esordio assoluto con questa auto. Bizzocchi parteciperà a tutto il Campionato Italiano.



“E’ stata una gara molto importante, un test per il Campionato Italiano che inizierà tra due settimane al Rally del Ciocco – commenta Massimo Bizzocchi - Dovevamo capire tanto della nuova auto ed è andato tutto molto bene. Damiano De Tommaso si è subito trovato a suo agio, la macchina è bellissima e va veramente forte. Vittoria a parte, ora dobbiamo lavorare tanto per il Campionato Italiano. Avremo avversari molto competitivi tra cui Andrea Crugnola che proprio l’anno scorso ha vinto il CIR con la macchina che abbiamo noi adesso. Siamo comunque fiduciosi per affrontare al meglio il campionato”.



Ad Arezzo i portacolori della Scuderia San Marino hanno brillato al 1° Rally Storico Valle del Tevere.



Bruno Pelliccioni e Roberto Selva hanno trionfato su Ford Escort RS davanti ai connazionali e compagni di scuderia Pellegrini-Cavalli, anche loro su Ford Escort, autori di una notevole prestazione.



“Bellissimo vedere l’entusiasmo della gente – commenta Bruno Pelliccioni - È stata una gara bella, emozionante ed è andato tutto bene. Ci siamo divertititi molto. Meglio di così non poteva andare”.



Sfortunati gli altri due equipaggi sammarinesi. Giuliano Calzolari e Lorenzo Ercolani sono usciti di strada mentre erano al secondo posto ed avevano già ipotecato il podio. A proposito di Calzolari, molto toccante il suo omaggio a Silvio Stefanelli, un amico che non è più tra noi. Costretti al ritiro anche Corrado Costa e Domenico Mularoni, su Opel Corsa Gsi.



Nel 1° Rally Terra Valle del Tevere, ottimo piazzamento per Jader Vagnini che ha conquistato il sesto posto in classifica assoluta. Secondo posto di classe RS20P per Macina – Manzaroli, nella N5 seconda posizione per il navigatore Diego Zanotti che in questa occasione affiancava Roberto Camporese.