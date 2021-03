Cartelle esattoriali, ripartono pignoramenti e riscossioni anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:10 - 02 Marzo 2021

Avv. Emanuele Magnani della Lega Consumatori Rimini.

Ripartono le procedure di accertamento fiscale, versamento e pignoramento. A darne notizia la Lega Consumatori Acli Rimini per voce del presidente avv. Emanuele Magnani, nonché responsabile del servizio “sovraindebitamento”. L'attività dell'agente della riscossione, che potrà riattivare le scadenze di pagamento, è ripresa lunedì 1 marzo.

«Il Decreto Mille Proroghe – spiega Magnani – aveva normato la sospensione sino al 28 febbraio 2021, e nessun altro decreto è intervenuto successivamente, se non la previsione di uno scaglionamento graduale di due anni per smaltire l’attività sospesa dal Covid».

Una nota positiva è arrivata da un atto di politica economica del Governo Draghi che con un comunicato legge, riferendosi a circa 1,2 milioni di contribuenti interessati alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio, ha statuito che il mancato rispetto della scadenza di lunedì 1° marzo per il pagamento delle rate rinviate dai decreti anti crisi, non comporterà la decadenza dalla definizione agevolata.

«Un sospiro di sollievo per i contribuenti, compresi i tanti che si sono rivolti alle Acli per essere assistiti nelle richieste e che dovevano ancora pagare le rate 2020 e la prima rata 2021, ma non basta – afferma l’avv. Magnani –. Infatti la speranza è di un nuovo intervento di saldo e stralcio e di una rottamazione-quater. Attendiamo novità in tal senso nei prossimi giorni e ne daremo immediata comunicazione».

Lega Consumatori ha attivato il servizio “sovraindebitamento” per verificare gratuitamente la posizione del contribuente e gestire la crisi economica. Per info contattare lo 0541/784193 o scrivere a info@legaconsumatoririmini.it.