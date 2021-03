Corruzione, San Marino promosso dal Consiglio d'Europa

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:59 - 02 Marzo 2021

Palazzo del Governo a San Marino.

Nell'ultimo rapporto su San Marino il Greco, l'organo anti corruzione del Consiglio d'Europa, "conclude che il Paese ha attuato in modo soddisfacente 8 delle 10 raccomandazioni" ricevute nel 2016 sulla trasparenza del finanziamento ai partiti e la legislazione su specifici reati di corruzione, e decide quindi di chiudere il monitoraggio su questi temi. Tuttavia l'organo di Strasburgo "si rammarica del fatto che il traffico d'influenza non sia ancora considerato un reato penale a San Marino", e chiede alle autorità "d'agire in modo risoluto" affinché questo avvenga. Nel rapporto il Greco valuta positivamente la legge n.119 del 2 agosto 2019 "che ha modificato il codice penale per quanto riguarda i reati di corruzione", e che ora permette di perseguire i casi in cui il reato è commesso attraverso intermediari, quelli in cui il beneficio non è destinato al funzionario corrotto ma a un'altra persona, e "cosa molto importante" criminalizza la corruzione nel settore privato. Ma su quest'ultimo punto Greco ritiene necessari "ulteriori" miglioramenti affinché ricadano sotto questo reato un numero maggiore di "atti di corruzione" e la definizione di chi può essere incolpato valga per "ogni persona che dirige un ente privato o vi lavora, a qualsiasi titolo".