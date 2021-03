Basket, si è spento nella notte Luciano Capicchioni

Attualità

Rimini

10:58 - 02 Marzo 2021

Luciano Capicchioni.

E' morto all'improvviso nella notte Luciano Capicchioni. Aveva 75 anni. Lascia la moglie Annamaria e il figlio Manuel. Era a capo della Interperformances di San Marino fondata nel 1986 che ha dimensione internazionale:Lucky è stato il manager di grandi camponi come Kukoc, Sabonis, Danilovic. Un personaggio della pallacanestro internazionale. E' stato anche il patron del Basket Rimini salvandolo nel 2012 dal fallimento e assicurando per le stagioni successive la partecipazione al campionato di serie B oltre al mantenimento dei tesserati tutti e l'accesso alle finali nazionali giovanili.

Nel 2018 la retrocessione. Nell'estate del 2020 il passaggio della matricola 000122 alla neonata RBR. “Pochissime società in Italia possono vantare una più antica ininterrotta partecipazione a campionati FIP - scrisse allora Capicchioni in una lettera d'addio - Lascio in mani esperte e sicure con una dote non indifferente e con il non sottaciuto desiderio che venga data continuità al settore giovanile e che non venga distolto in favore della prima squadra “quell’Euro in più”.

Non posso non evidenziare come il processo di “ricongiungimento” che oggi viene portato a termine con un comune sforzo e per il bene della pallacanestro riminese sia stato rallentato da scelte opinabili anche dei vertici federali che, con una decisione non del tutto conforme ai regolamenti in vigore, decisero di attribuire ad un nuovo soggetto, lo stesso campionato a cui partecipava il Basket Rimini. Termina dopo 10 anni la mia seconda esperienza da proprietario, con la certezza di lasciare in mani competenti, e con il “granchio” come sempre e per sempre nel mio cuore".

Alla famiglia le condoglianze della redazione di Altarimini.it che fanno seguito ai tantissimi messaggi di queste ore. Sul suo sito RBR porge "le consoglianze a tutta la famiglia ringraziandolo per l'impegno profuso per mantenere intatto ed in vita il codice 000122 che oggi noi portiamo sulle maglie".

LA FEDERAZIONE SAMMARINESE In questo momento di infinito dolore tutta la Federazione Sammarinese Pallacanestro vuole porgere le sue più sentite condoglianze alla moglie Annamaria, al figlio Manuel e a tutti i famigliari.

Luciano è stato un numero 1. In tutto. Anche per il mondo del basket sammarinese. Soprattutto per il mondo del basket sammarinese. La sua vita è stata legata a doppio filo alla palla a spicchi, a partire da quel 1968, anno in cui fondò la Federazione Sammarinese Pallacanestro, e dal 1969, quando grazie a lui nacque la Pallacanestro Titano.

Era precursore dei tempi, Luciano Capicchioni. Guardava lontano e sapeva anticipare temi e tendenze. È stato l’agente numero uno in Europa, tanto da avere sotto le sue cure i migliori giocatori del vecchio continente, anche al passaggio in Nba. Due nomi su tutti, Kukoc e Sabonis. Ha fondato nel 1986 Interperfomances, agenzia di rappresentanza per atleti professionisti di cui era tuttora Presidente e C.E.O. É stato al timone, dal 2002, del Basket Rimini, per lasciarlo definitivamente nel 2018.

Una figura di primissimo piano, un manager di assoluto livello ma anche un uomo che per il nostro basket è stato fondamentale, vitale. L’atto fondativo del 1968 è un’idea da pionieri, niente affatto scontata, ma che è risultata vincente. Un’idea e un’azione per la quale il basket della nostra Repubblica sarà sempre riconoscente. La storia rimane. Riposa in pace, Luciano.

GNASSI E BRASINI “Vogliamo esprimere, a nome dell’amministrazione comunale di Rimini, il nostro cordoglio per la scomparsa di Luciano Capicchioni. Un vero e proprio pioniere nel mondo dello sport professionistico, in particolare della pallacanestro, a cui diede un contributo fondamentale anche per l’abbattimento di barriere storiche tra Stati Uniti e Europa. Agente di grandi stelle del basket del vecchio continente, poi diventati protagonisti assoluti anche nella NBA (tra i più conosciuti, Kucoc, Sabonis, Danilovic), Capicchioni ebbe anche un importante ruolo nell’ambito riminese quando- in un periodo particolarmente difficile per la società di basket- ne divenne proprietario. Vulcanico, innovativo, passionale, con Luciano Capicchioni se ne va un gigante del mondo sportivo di ogni tempo. Quel mondo sportivo che lui ha contribuito a cambiare”.