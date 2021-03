Morto il dj Claudio Coccoluto a 59 anni, una vita in mezzo alla musica Famosissimo in tutto il mondo, protagonista delle notti romagnole tra Rimini, Riccione e non solo

Attualità Nazionale | 10:18 - 02 Marzo 2021 Claudio Coccoluto - immagine dalla pagina Facebook. Il mondo della musica piange la scomparsa di Claudio Coccoluto, dj, producer e anima delle discoteche e dei locali a livello nazionale ed internazionale. Coccoluto, 59 anni, è scomparso poco prima dell'alba di oggi, martedì 2 marzo, nella sua casa di Cassino, circondato dai suoi familiari. Da un anno combatteva contro un grave male. Originario di Gaeta, sposato con due figli, nel corso della sua carriera ha suonato nei principali locali nazionali ed internazionali. E' stato il primo dj europeo a suonare al Sound Factory Bar di New York. Nella riviera romagnola è stato protagonista di tante serate nelle consolle dei locali, dall'Altro Mondo al Cocoricò. Tanti i messaggi di cordoglio sul web non solo da colleghi ed addetti ai lavori, ma anche di fan che hanno ballato con lui e la sua musica in consolle.

