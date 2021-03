Qualità senza spendere una fortuna: ecco come risparmiare su ePRICE

Attualità

Nazionale

08:03 - 06 Marzo 2021

ePRICE.

ePRICE è una piattaforma italiana creata nel 2000 che, grazie all'interesse di cui ha goduto fin dai suoi primi anni di attività, è arrivata a proporre a partire dal 2014 un Marketplace personale dedicato ai prodotti tecnologici, e non solo. L'e-shop ha beneficiato di un successo crescente, superando già da tempo i 3 milioni di clienti. Cosa è possibile acquistare su ePRICE? Dagli elettrodomestici agli articoli di telefonia (sia fissa che mobile), dai prodotti perfetti per l'utilizzo in ufficio alle console per videogiochi, fino a macchine fotografiche (classiche o digitali), computer, tablet e impianti di videosorveglianza. Fanno parte del suo ampio catalogo anche articoli che non hanno nulla a che fare con la tecnologia, valigeria e prodotti per ciclismo in primis. Ma come fare per rendere gli acquisti sul portale ufficiale ancora più convenienti? Nei prossimi paragrafi verranno forniti alcuni consigli in merito.



Banner e sezione "Promozioni"



Dalla home page del sito ePRICE gli utenti hanno modo di accedere a una serie di offerte semplicemente osservando i banner che si susseguono nella parte alta della pagina. Sopra ai banner è presente un menu orizzontale che ha come ultima voce "Offerte": cliccandola si aprirà la sezione dedicata alle promozioni. Al suo interno appaiono le migliori offerte relative a elettrodomestici, articoli d'informatica, prodotti per la cucina, la casa e il fai da te, Tv, articoli audio e musicali, giocattoli e molto altro.



Ricondizionati e Outlet



Una particolare sezione di ePRICE, visitata giornalmente da moltissimi utenti, è quella denominata "Ricondizionati". Che cosa propone? Articoli che, una volta acquistati, vengono restituiti prima di utilizzarli, per vari motivi. Qual è il vantaggio dello scegliere tali prodotti? Il fatto di godere di sconti sul prezzo in grado di raggiungere anche il 70%. I "ricondizionati", prima di essere rimessi in vendita, sono oggetto di test e ispezioni da parte di personale qualificato, tanto da risultare praticamente nuovi e, come tali, perfettamente funzionanti. Acquistandoli si avrà diritto a una garanzia la cui durata può estendersi fino a 1 anno. Tra i prodotti ricondizionati spiccano smartphone, Tv, Notebook ed elettrodomestici.



Codici sconto ePRICE



Le persone che desiderano risparmiare hanno nei codici sconto ePRICE un'opzione da non perdere. Con il termine "codici sconto ePrice" (a volte sono chiamati anche buoni sconto, codici promozionali e coupon) si definiscono quelle promozioni caratterizzate da una stringa alfanumerica (quindi da una successione formata da numeri e lettere). Diverse piattaforme hanno iniziato da tempo a proporre gratuitamente codici sconto da utilizzare sui migliori e-shop per godere di sconti importanti sulla spesa complessiva. Gli sconti possono presentarsi sia in forma fissa che percentuale. Scelto il coupon, e copiata la stringa con il tasto destro del mouse, un utente potrà procedere con gli acquisti sull’e-shop desiderato, nel caso specifico ePRICE. Dalla schermata di riepilogo dell'ordine occorrerà semplicemente individuare il box di testo denominato "Aggiungi codice sconto", e inserire il codice prelevato in precedenza. Cliccando su "Utilizza sconto", la promozione verrà attivata, portando automaticamente il costo della spesa a diminuire.



Gli sconti alla rovescia di ePRICE



Merita di essere ricordata, tra le sezioni di ePRICE, "Sconti alla rovescia". Scegliendola appariranno a video una serie di articoli a prezzo scontatissimo. A distinguere questi sconti dalle normali promozioni è la percentuale elevata dello sconto stesso. Proprio in virtù della loro convenienza, le offerte hanno durata limitata, e fanno riferimento a un numero ridotto di pezzi. Qualunque prodotto inserito nel catalogo dell'eShop ha diritto a entrare a far parte degli sconti alla rovescia. Per l'acquisto non è necessario compiere azioni particolari; l'unica "limitazione" è relativa al pagamento, in quanto quest'ultimo non potrà essere effettuato mediante bonifico bancario. Via libera, invece, a pagamenti con carta di credito o PayPal.