Vaccini da San Marino, Santi "abbiamo il nostro piano vaccinale"

Attualità

Rimini

| 07:49 - 02 Marzo 2021

Il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi interviene sulla questione vaccini. Interpellato dall'Agenzia Dire ribadisce che "Siamo parte integrante del Piano vaccinale regionale e di quello nazionale in collaborazione con la Protezione civile", che prevede circa 47 milioni di dosi. E mentre Matteo Salvini, che aveva chiesto una collaborazione con San Marino per la fornitura dei vaccini in Italia, annuncia a "Quarta Repubblica" che mercoledì incontrerà quattro ministri sammarinesi, il presidente Santi ribadisce che le relazioni con il Titano sono "continue e costanti". Dal punto di vista dell'approvvigionamento però "non abbiamo esigenze" di avviare una collaborazione con il Titano.

"Incontrerò quattro ministri di San Marino nel mio ufficio a Roma" ha detto Salvini in onda su Rete 4 "perché se è vero che la piccola San Marino sta correndo più velocemente di noi avendo comprato vaccini dalla Russia e si mette a disposizione per vaccinare anche gli italiani che vivono e lavorano nelle vicinanze, mi dico perché no."