VIDEO Rimini, donna di 41 anni muore investita da un treno

Cronaca

Rimini

| 07:34 - 02 Marzo 2021

Sciagura lunedì sera al passaggio a livello di Rivabella di Rimini. Una donna ucraina che aveva 41 anni, ha perso la vita investita da un treno. Il dramma si è consumato poco dopo le 21. Subito sono accorsi sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per la 41enne non c'è stato nulla da fare. Il personale di "Romagna Soccorso" non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto Polizia, Polfer e Carabinieri per chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un incidente.