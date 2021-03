Sport

Rimini

| 17:26 - 01 Marzo 2021

Che non si giocasse la partita di mercoledì 3 marzo contro la Sammaurese era implicito da sabato sera. Ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale dal Dipartimento Interregionale. Non si giocherà neppure domenica prossima in trasferta contro il Seravezza. In campo mercoledì si gioca Forlì-Real Forte Querceta al Morgagni. Sarà disponibile il nuovo attaccante Manuel Pera. Assente Tortori e forse Sabato, infortunati.