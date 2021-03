Zona arancione scuro, scuole chiuse: manifestazione a Santarcangelo, ‘La dad non è la soluzione’

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:06 - 01 Marzo 2021

Dad in zona arancione scuro.

Giovedì 4 Marzo 2021 in piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna un folto gruppo di genitori ed insegnanti prenderà parte alla manifestazione organizzata da Sabrina Saccomanni, imprenditrice e mamma di due bambini frequentanti le scuole elementari.



" Ho pensato - dichiara Sabrina Saccomanni - che fosse importante far sentire la voce di genitori ed insegnanti che si trovano ad affrontare le enormi difficoltà della didattica a distanza. È complesso per molte famiglie conciliare impegni di lavoro con l'assistere i propri figli nelle mattinate di DAD. Alla luce dei mesi passati molti lavoratori dipendenti hanno finito congedi e ferie ed i genitori che sono liberi professionisti devono rinunciare alle loro attività per aiutare i propri figli nelle lezioni. Va sottolineato che non tutte le famiglie hanno dotazioni tecnologiche a sufficienza e purtroppo molto spesso le stesse Istituzioni faticano a sopperire a questo deficit ".



La manifestazione si terrà nel rispetto del distanziamento e nel massimo rispetto delle normative anti Covid.