Calcio D: al Forli arriva il bomber Manuel Pera ex Rimini

| 16:27 - 01 Marzo 2021

Manuel Pera con la maglia della Recanatese (foto dal Facebook dell'attaccante).

Dopo Cristian Longobardi, classe 1982, il Forlì ha preso un grande vecchio: Manuel Pera, classe 1984, in uscita dalla Recanatese dopo l'arrivo del nuovo mister Giovanni Pagliari. Ma a differenza del Longo in questi mesi fermo al palo (era tesserato per la Savignanese, Eccellenza), Pera ha giocato questa prima parte di stagione nel Girone F di Serie D con indosso la maglia della Recanatese (5 reti in 13 presenze). Questa era la quarta stagione col club marchigiano: 20, 18, 15 gli altri suoi score.

Il top di reti in serie D il bomber toscano lo ha realizzato proprio a Rimini nella stagione 2014-2015: 30 reti in 35 partite. La stagione dopo al Delta Rovigo segnò 28 gol in 34 partite. Lunga la carriera di Pera: Lucchese, Carrarese, Poggibonsi, Pontedera, Rimini, Matelica, Taranto le altre piazze in ci è stato protagonista. A Forlì indosserà la maglia numero 29.

LE ALTRE Lorenzo Baggiani classe 2002 è un rinforzo per il Ghivizzano. Arriva dal San Donato Tavarnelle. Leonardo Fiorentini, classe 1996, andrà a rinforzare la linea offensiva del Sasso Marconi. Scuola Ba.Sca, proviene dal Granamica (Eccellenza).