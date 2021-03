Bellaria, piano straordinario per la qualita’ dell’aria: in vigore l’ordinanza fino al 30 aprile Vietato usare combustibili solidi, ad esempio legna, pellet o cippato, per il riscaldamento ad uso civile

Attualità Bellaria Igea Marina | 15:05 - 01 Marzo 2021 Qualità dell'aria Bellaria. L’Amministrazione Comunale di Bellaria segnala che, in ottemperanza a quanto previsto dal piano regionale straordinario per la qualità dell'aria, è in vigore da oggi, lunedì 1^ marzo e fino al 30 aprile.

COSA PREVEDE L'ORDINANZA Il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, dei veicoli privati euro 0 ed euro 1: sia moto che veicoli, siano essi alimentati a benzina, diesel, GPL/benzina o metano/benzina; Il divieto di utilizzare combustibili solidi, ad esempio legna, pellet o cippato, per il riscaldamento ad uso civile: nei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle, nonchè nei focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti. L'atto integrale è consultabile nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.