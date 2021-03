Covid: guardano la partita al ristorante in centro: multa e locale chiuso

Cronaca

Rimini

| 14:39 - 01 Marzo 2021

Disposta la chiusura del locale per 5 giorni.

Birra e partita nel dehor del locale in barba alle norme anticovid, finisce nei guai il titolare di un ristorante del centro di Rimini che è stato sanzionato dagli agenti della Polizia intervenuti a seguito della segnalazione. Erano le 16 e 30 di ieri, domenica 28 febbraio, sul posto un considerevole numero di persone stava guardando l’evento calcistico trasmesso da una tv posta all’interno del locale.



Inoltre gli agenti hanno appurato che il titolare, incurante delle disposizioni contenute nei DPCM attualmente in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19, somministrava al banco bevande e cibo, lasciando la disponibilità agli avventori di poter usufruire di sedie e tavoli nel dehor. Gli agenti hanno proceduto a sgomberare la zona, a sanzionare il titolare del locale e per lui disposta anche la chiusura temporanea per 5 giorni.