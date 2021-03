San Giovanni: nuova rotatoria tra le vie Mercadante e Nino Rota, approvato il progetto

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 13:32 - 01 Marzo 2021

Nella seduta della Giunta comunale marignanese del 3 febbraio è stato approvato lo Studio di Fattibilità trasmesso dal Comune di Cattolica il 20 gennaio per la realizzazione della rotatoria tra le vie Mercadante e Nino Rota.



Il progetto è l’attuazione dell’accordo del 17 maggio 2004 tra la Provincia di Rimini e i Comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano. L’accordo prevedeva che, per lo sviluppo del Polo Funzionale Sovracomunale, il Comune di Cattolica si facesse carico della realizzazione, a proprie spese, della rotatoria posta sul territorio di San Giovanni in Marignano a completamento della viabilità di competenza di Cattolica.Per chiarire e attuare la previsione si è tenuto un apposito tavolo del Collegio di Vigilanza, di cui all’art.7 dell’Accordo, convocato dal Presidente della Provincia Riziero Santi il 20 gennaio 2020 con i sindaci Daniele Morelli e Mariano Gennari.

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria e dei relativi collegamenti con le vie Mercadante e Nino Rota in modo da completare la viabilità delle aree cattolichine da e verso il casello dell’autostrada, mentre il Comune di San Giovanni si farà carico del collegamento con la propria viabilità.



L’importo dei lavori previsto ammonta a 200mila euro e comprende anche gli oneri per l’esproprio dei terreni. Il Comune di San Giovanni in Marignano ha pertanto confermato i vincoli espropriativi e inserirà l’opera nel proprio Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021/23 con oneri a carico di altri Enti.



“La trasmissione del progetto finalmente dà certezze alle aziende della zona artigianale che da anni attendono il completamento della viabilità. Abbiamo sempre creduto al fondamentale valore della collaborazione tra Enti e ringraziamo dunque l’operato dell’Assessorato ai Lavori Pubblici comunale per avere permesso di portare a termine, secondo i contenuti dell’Accordo sottoscritto nel 2004, anche questa opera davvero importante per la viabilità del territorio. Speriamo che i tempi di realizzazione, che non riguardano solo la nostra volontà, siano celeri, in modo che assieme alle altre opere che abbiamo in programma, si possa realizzare una viabilità nuova ed efficiente per tutta la nostra realtà produttiva” dichiara l’amministrazione Morelli.