Smog: rientra l'emergenza nel Comune di Rimini, dal 2 marzo stop limitazioni

| 12:53 - 01 Marzo 2021

Il traffico a Rimini.

Rientra nel Comune di Rimini l'emergenza smog e da domani, martedì 2 marzo, cessano le misure emergenziali applicate in caso di sforamento dei livelli di polveri sottili per tre giorni consecutivi. Nel territorio riminese, potranno quindi tornare in circolazione i diesel euro 4 e cesseranno i limiti di temperatura imposti per il riscaldamento nelle abitazioni e nei locali commerciali. Il bollettino è disponibile anche sul web, completo delle informazioni su limitazioni alla circolazione e misure emergenziali.