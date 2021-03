Droga, furti e violazione del decreto Covid: multa e chiusura per due locali e sei denunce

Cronaca

Rimini

| 12:40 - 01 Marzo 2021

I Carabinieri impegnati in una serie di servizi di controllo del territorio.

Controlli serrati dei Carabinieri di Rimini nell’ultimo fine settimana di febbraio. Una riminese 28enne è stata denunciata a piede libero dopo aver rubato due tute da ginnastica, del valore di 230 euro, alle “Befane”.



Due ragazzi, un riminese 31enne e un sammarinese 27enne, sono stati sorpresi a bordo di un’auto rubata a Pesaro il 19 febbraio scorso. I due sono stati denunciati per ricettazione e l’auto è stata restituita al proprietario.



Un 23enne tunisino, senza fissa dimora, è stato denunciato per ricettazione e per possesso di oggetti atti ad offendere. I Carabinieri della sezione Radiomobile, nel corso di un intervento a seguito di alcuni furti nella zona Celle, lo hanno fermato. Con sé aveva una valvola per la ricarica del metano, rubata da un garage nelle vicinanze e un apribottiglie con lama. La refurtiva è stata restituita, l’apribottiglie è stato sequestrato.



I carabinieri di Viserba, nel corso di un controllo al campo nomadi di via Islanda, hanno rintracciato e denunciato due cittadini marocchini di 40 e 38 anni, inottemperanti ad un ordine di espulsione. In centro storico i militari hanno segnalato un 20enne trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.



Nell’ambito dei servizi di controllo per il rispetto delle disposizioni relative all’emergenza covid-19, i Carabinieri hanno multato i titolari di due bar in centro a Rimini per assembramenti di avventori davanti ai locali. I bar dovranno rimanere chiusi per 5 giorni. Inoltre durante i controlli nei centri storici di Rimini e Santarcangelo sono state elevate per violazioni del Dpcm del 12 ottobre 2020 n. 17 sanzioni. Durante il servizio sono stati sottoposti a controllo n. 100 veicoli e n. 153 persone controllate.