Santarcangelo, Fondazione Francolini Franceschi continua il sostegno agli studenti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:13 - 01 Marzo 2021

Piazza Ganganelli Santarcangelo.

Mercoledì 10 marzo 2021 ricorre il 94° anniversario della morte di Emma Francolini Vedova Franceschi. La Fondazione continuerà nella sua mission volta ad aiutare e sostenere i giovani sia nella fase di studio che di avvio al lavoro intervenendo con borse a sostegno dello studio, con il sostegno economico per corsi di recupero scolastico con il potenziamento/rafforzamento delle competenze per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado Teresa Franchini di Santarcangelo di Romagna, per la realizzazione di corsi formativi per gli studenti delle quarte e quinte classi dell’Istituto Tecnico Commerciale Rino Molari di Santarcangelo di Romagna e dal 2016 anche con l’offerta di quattro postazioni di lavoro a titolo gratuito nel coworking aperto dalla Soc. ZonaMoka srls nei due uffici al primo piano del Centro Commerciale di Via Montevecchi, 11 di proprietà della Fondazione, da assegnare al altrettanti giovani interessati ad intraprendere un’attività di tipo professionale con costi .

Inoltre alle ore 18,00 dello stesso giorno, verrà celebrata presso la Chiesa Redemptor Hominis di Santarcangelo di Romagna (in Via M.Buonarroti angolo Via D. Felici vicino alla Scuola Materna il Drago) una Santa Messa in memoria della benefattrice e di suo marito.