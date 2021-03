Scuola, partono i test Invalsi per 500mila studenti maturandi

Attualità

| 09:46 - 01 Marzo 2021

Foto di repertorio.

Partono da oggi, lunedì 1 marzo, i test Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) nelle quinte superiori per i 500 mila ragazzi che faranno gli esami di maturità. I test saranno in presenza e saranno organizzati dalle scuole in autonomia, prevedendo piccoli gruppi di studenti fino al 31 marzo. L'esito non sarà vincolante per l'ammissione agli Esami di Stato al via il prossimo 16 giugno. In II elementare le prove saranno su carta e inizieranno il 6 maggio; in V elementare prove cartacee dal 5 maggio. In terza media le prove saranno al computer e la data di inizio è il 7 aprile. In II superiore - sempre su pc - le prove inizieranno il 10 maggio. I test si svolgono tutti in presenza.