Podismo: la Morcianolonga quest’anno si svolge in virtual edition

| 08:16 - 01 Marzo 2021

Corsa podistica vicino a casa.

La pandemia non ferma la voglia di correre. La Morcianolonga si svolge in Valconca domenica 21 marzo, un appuntamento ormai irrinunciabile, giunta alla XV edizione. Ognuno correrà nei luoghi che preferisce - spiegano gli organizzatori - o scegliendo un percorso da 4 o 10 chilometri. Una versione inedita che permetterà però a tutti di muoversi in sicurezza e nel rispetto della normativa anti coronavirus. L’evento di quest’anno vuole unire tutti i grandi cuori dei podisti e sostenere la comunità locale in questo difficile momento. "Tutto il ricavato sarà devoluto a iniziative per incentivare il commercio locale e, grazie alla partnership con Up2You, pianteremo un albero ogni 100 partecipanti".



I partecipanti riceveranno a casa entro 72 ore tutte le istruzioni e avranno il tempo necessario per stampare la pettorina e organizzarti la corsa. Le iscrizioni si raccolgono sul sito Avaibook Sport oppure al numero di telefono 320 2933121.