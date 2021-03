Nuova piscina a Viserba, parere favorevole del Coni

Sport

Rimini

| 07:48 - 01 Marzo 2021

Riunione al Coni point di Rimini.

I rappresentanti dello sport e del nuoto cittadino intervengono sulla questione della nuova piscina comunale di Viserba. Esprimono parere favorevole "ad un progetto che permetterà finalmente di avere una piscina all'altezza della città" dicono in una nota firmata da CONI - Comitato Provinciale Rimini, CIP Rimini, FIN - Sezione Rimini FINP, FIN Sezione Salvamento di Rimini, US Acli - Rimini, UISP Comitato territoriale Rimini APS, PGS Rimini, AICS Rimini, DLF Nuoto Rimini, Rinascita Nuoto Rimini, ASD Salvamento Nuoto Rimini. Oltre a condividere le linee progettuali e la scelta dell'area, la condivisione riguarda anche "l'iter che porterà alla realizzazione del nuovo impianto, che ci fa sperare che dai progetti su carta all'inizio vero e proprio dei lavori non debba trascorrere ancora troppo tempo. Questo percorso ci permette di confidare sul fatto che non dovremo attendere ancora molto prima di veder realizzata un'opera di cui la città ha urgente bisogno. L'auspicio infine è che anche nei mesi a venire possa proseguire questo importante e fruttuoso percorso di confronto con l'amministrazione."