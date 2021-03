Bocce, Montegridolfo cede in trasferta contro la capolista

Sport

01 Marzo 2021

Forse nel finale il risultato di 7-1 (che premia comunque la formazione sorpresa di questo girone dell'Alto Verbano) non è proprio l'esatto specchio dell'andamento dell'incontro. Alla fine, oltre della bandiera della coppia Paolucci-Sabatini per la formazione della Valconca, vanno registrati ben quattro incontri persi al fotofinish per 8-7. Ora in piena zona play-out la CVM Montegridolfo sabato prossimo 6 Marzo, riceverà sulle proprie corsie i Campioni d'Italia del Boville.

Questo lo score dell'incontro: Bocciofila Possaccio (VB) - CVM Montegridolfo (RN) 7-1 (59-41):Roberto Signorini – M. Chiappella – G. Scicchitano vs D. Paolucci – R. Manghi – D. Sabatini 8-1, 8-2; C. Andreani vs Giampaolo Signorini 8-7, 8-7; Roberto Signorini (2° set R. Turuani) – G. Scicchitano vs D. Paolucci – D. Sabatini 8-2, 3-8; F. Paone – C. Andreani vs R. Manghi – Giampaolo Signorini 8-7, 8-7. All. Possaccio: Sergio Tosi.All. CVM Montegridolfo: Marco Gili.Direttore di gara: Claudio Vittore Angeretti.

Questi gli altri risultati di Serie A (girone 2 sesta giornata di andata): Fossombrone-Fontespina 5-3; Rubierese-Cagliari 7-1;APER-Boville 3-5.

Classifica Serie A 2021(girone 2): Possaccio 14; Fossombrone*,Boville* 11;Rubierese 10;Fontespina, 8; Rubierese 7; CVM Montegridolfo 4; Cagliari e Aper *** ;Capitino(Fr) 6;Giorgione** (Tv) ,Vigasio*** (Vr) 4; Montesanto (Mc) ,punti 1 ; (*) una partita in meno;(**)due partite(***)tre partite in meno.Prossimo turno (7°giornata-girone 2- 6 Marzo ore 14.30): CVM Montegridolfo-Boville;Possaccio-Fossombrone;Fontespina-Rubierese; Cagliari-APER.