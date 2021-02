Giacomo Rossi quattro mesi dopo, Maciano Team Runners nelle corse con maglietta ricordo

Attualità

Pennabilli

| 17:49 - 28 Febbraio 2021

La consegna della maglia a Rosalba, madre del compianto Giacomo Rossi.



Il ricordo di Giacomo Rossi resterà indelebile nei cuori di tutti i suoi cari e dei suoi amici del Maciano Team Runners. A quattro mesi dalla tragica scomparsa del giovane podista e musicista, sono ancora numerosi i gesti di cordoglio e affetto di chi lo conosceva, in primis atleti e dirigenti del team podistico dell'Alta Valmarecchia, con il quale Giacomo nel biennio 2015-16 aveva conquistato due vittorie assolute e diversi piazzamenti nelle maggiori competizioni podistiche della riviera Romagnola, continuando poi a correre con l'Atletica Alba dopo il suo trasferimento in Piemonte per motivi di lavoro. Nel 2021 il Maciano Team Runners ha voluto ricordare Giacomo con una maglietta che sarà regalata a tutti gli iscritti e sponsorizzate da uno degli amici e sponsor del team, Roberto Pieralisi dell'omonima farmacia di Santarcangelo. Le magliette sono state consegnate da Pieralisi al direttivo lo scorso 14 febbraio, ma il primo "esemplare" è stato donato dal presidente Christian Rossetto alla madre di Giacomo, Rosalba, conosciutissima insegnante dell'Alta Valmarecchia.