Calcio D, hurrà Sammaurese: 2-0 alla Bagnolese

Sport

San Mauro Pascoli

| 16:57 - 28 Febbraio 2021

Torna a gioire la Sammaurese e lo fa aggiudicandosi un incontro duro e teso con la Bagnolese (2-0). Bonandi e soci hanno cambiato passo nella ripresa, mandando al tappeto una formazione pericolosa, che settimana scorsa aveva messo in difficoltà la capolista Aglianese. I giallorossi hanno saputo attendere e nella seconda porzione della gara hanno alzato il ritmo, merito anche degli ottimi cambi effettuati da mister Protti. Un 2-0 meritato che è un toccasana per la graduatoria.

Nei primi venti minuti la Bagnolese cerca di prendere spazio. La squadra di Protti controlla e gioca di rimessa. Le due squadre faticano a trovare le chiavi di volta e si gioca molto a metà campo. Inizia la ripresa con una Sammaurese più volenterosa che cerca di spingere sull'out di sinistra. Dalla panchina salgono Jassey e Pasquini che portano freschezza ed entusiasmo. E' proprio il numero 16 giallorosso con un tiro a rientrare ad impegnare Auregli. I romagnoli ci credono e al 77' Manuzzi in velocità viene fermato irregolarmente in area da Dembacaj. L'arbitro indica il dischetto e il bomber di casa con una rasoiata centrale non sbaglia. Preso il vantaggio la Sammaurese tiene a bada col palleggio una Bagnolese ultra offensiva e all'87' arriva il raddoppio: Jassey mette il turbo, semina tutti e mette mezzo un pallone che Bertozzini mette nella sua porta. Match in ghiaccio e festa giallorossa.

Il tabellino

Sammaurese-Bagnolese 2-0

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Della Vedova (66' Jassey), Vesi, Chiwisa, Gregorio, Nicoli, Scarponi, Manuzzi, Bonandi (90' Camara), Sabba (66' Pasquini) A disp: Ramenghi, Cianci, Migani, Patrignani, Lombardi, Guatieri. All Protti

BAGNOLESE: Auregli, Capiluppi, Calabretti (82' Scarlata), Faye, Dembacaj, Bertozzini, Cuoghi, Notari, Leonardi (66' Tzvetkov), Silipo, Scappi (72' Marani) A disp: Ferrari, Fumi, Calbretti, Pane, Riccelli, Montali. All Gallicchio

Reti: 81' Manuzzi (rig), 87' aut. Bertozzini

Ammoniti: Bertozzini, Dembacaj, Vesi, Nicoli, Notari