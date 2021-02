Coronavirus Rimini: contagi alti, +290, ma prevalgono gli asintomatici

Attualità

Rimini

| 15:13 - 28 Febbraio 2021

Il bollettino Covid Emilia Romagna di domenica 28 febbraio 2021.



La settimana nel riminese si chiude con un altro picco di contagi, 290, anche se con prevalenza di asintomatici, 176 (61%), sui sintomatici (114). E' stato comunicato il decesso di un 90enne, mentre rimane invariato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (17). Con 1561 casi settimanali, media di 223 giornalieri, è il picco della seconda ondata della pandemia.



IL RIEPILOGO PROVINCIA DI RIMINI (dati regione Emilia Romagna)



2-8 novembre 995 casi, media 142 contagi al giorno



9-15 novembre: 1195 casi, media 171 contagi al giorno. Aumento in una settimana del 16,7%.



16-22 novembre: 1496 casi, media 214 contagi al giorno. Aumento del 20%.



23-29 novembre: 1378 casi, media 197 contagi al giorno. Diminuzione in una settimana del 7,9%.



30 novembre-6 dicembre: 1412 casi, media 202 contagi al giorno. Aumento del 2,4%



7-13 dicembre: 1055 casi, media 151 contagi al giorno. Diminuzione del 25,3%.



14-20 dicembre: 1047 casi, media 150 contagi al giorno. Diminuzione dello 0,8%



21-27 dicembre: 1136 casi, media 162 contagi al giorno. Aumento del 7,8%



28 dicembre-3 gennaio: 1254 casi, media 179 contagi al giorno. Aumento del 9,4%.



4-10 gennaio:1336 casi, media 191 contagi al giorno. Aumento del 6,1%.



11-17 gennaio: 1355 casi, media 194 contagi al giorno. Aumento dell'1,4%.



18-24 gennaio: 996 casi, media 142 contagi al giorno. Diminuzione del 26,8%.



25-31 gennaio: 995 casi, media 142 contagi al giorno. Dato stabile.



1-7 febbraio: 1001 casi, media 143 contagi al giorno. Aumento dello 0,6%.



8-14 febbraio: 985 casi, media 141 contagi al giorno.Diminuzione dell'1,6%.



15-21 febbraio: 941 casi, media 134 contagi al giorno. Diminuzione del 4,5%.



22-28 febbraio: 1561 casi, media 223 contagi al giorno. Aumento del 40%.



DALLA REGIONE



Nuovi casi: 2.610 (1416 sintomatici - 54,3% - e 1.194 asintomatici - 45,7%).

Tamponi totali: 24.606 (14.072 molecolari, 10.534 rapidi).

Tasso di positività: 10,6%



Decessi: 22

Guarigioni: 567



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 42.678 (+2.021 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 40.196 (+1.931), il 94,2 % del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 227 (+13 rispetto a ieri, 0,5% degli attuali positivi), 2.255 quelli negli altri reparti Covid (+77, 5,3% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (+1), 13 a Parma (invariato), 16 a Reggio Emilia (invariato), 48 a Modena (+2), 60 a Bologna (+4), 19 a Imola (invariato), 25 a Ferrara (+3), 9 a Ravenna (+3), 4 a Forlì (+1), 6 a Cesena (-1) e 17 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 20.003 a Piacenza (+38 rispetto a ieri, di cui 23 sintomatici), 17.880 a Parma (+176, di cui 127 sintomatici), 33.238 a Reggio Emilia (+309, di cui 151 sintomatici), 45.492 a Modena (+402, di cui 238 sintomatici), 53.143 a Bologna (+571, di cui 282 sintomatici), 9.207 casi a Imola (+184, di cui 122 sintomatici), 15.096 a Ferrara (+174, di cui 44 sintomatici), 19.839 a Ravenna (+210, di cui 113 sintomatici), 9.893 a Forlì (+105, di cui 84 sintomatici), 11.985 a Cesena (+151, di cui 118 sintomatici) e 24.826 a Rimini (+290, di cui 114 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle ore 14 di oggi (domenica 28 febbraio) sono state somministrate complessivamente 385.603 dosi; sul totale, 136.961 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.