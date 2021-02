Attualità

Rimini

| 14:33 - 28 Febbraio 2021

La rete metallica rotta.

Lungo il canale vicino al ponte di Tiberio, la rete metallica è aperta in più punti. Una nostra lettrice chiede la messa in sicurezza. "Può essere molto pericolosa per bambini piccoli" spiega - possono uscire facilmente passando dalla recinzione rotta.