Rimini: ristorante sfida i divieti e accoglie clienti ai tavoli. Scattano chiusura e multa

| 12:59 - 28 Febbraio 2021

Ieri (sabato 27 febbraio) blitz della Polizia in un ristorante pizzeria posto sul lungomare di Rimini. Erano le 14.30 ed era stata segnalata la presenza di un numeroso gruppo di persone ai tavoli, nell'area della spiaggia antistante il locale. Il tutto in violazione delle norme anti Covid-19, visto che la zona arancione consente solamente l'asporto o la consegna a domicilio. Gli agenti, sanzionato il titolare dell'attività, hanno disposto anche la chiusrua temporanea del ristorante per cinque giorni. Nel corso dei controlli operati in settimana, sono state identificate 1360 persone, ritirate oltre 140 autocertificazioni e controllati 15 esercizi pubblici. Le persone sanzionate sono state 46.