Covid: consumano bevande dopo orario chiusura, quattro locali sanzionati a Riccione

Cronaca

Riccione

| 12:43 - 28 Febbraio 2021

Sanzionati 4 locali a Riccione.

Carabinieri all’opera nel week end a Riccione al fine di controllare le zone più sensibili del territorio sud, prevenire assembramenti e verificare il rispetto delle norme anti Covid-19. Durante il servizio i militari hanno sanzionato in via amministrativa quattro esercizi pubblici, inottemperanti al protocollo di somministrazione delle bevande da asporto e consumo sul posto e del rispetto degli orari di chiusura al pubblico, per un importo complessivo di 1.600 euro.



Inoltre sono stati sanzionati in via amministrativa per il mancato rispetto delle disposizioni di divieto di assembramento dieci persone per un importo complessivo di 3.500 euro, erano a spasso dopo le 22, contrariamente da quanto disposto dal Dpcm in vigore. Controllati tre conducenti di altrettante auto, risultati positivi alla prova con etilometro: per loro è scattato il ritiro della patente di guida. Infine sono stati segnalati due assuntori trovati in possesso, complessivamente, di 0,7 grammi di cocaina.